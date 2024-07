Najpierw uderzyli w dwa drzewa, potem dachowali - takie są wstępne ustalenia policjantów w sprawie tragicznego wypadku w Kobiernie (woj. wielkopolskie). Dwoje pasażerów nie przeżyło wypadku, strażacy znaleźli ich poza samochodem. Kierowcę udało się wyciągnąć z auta i przetransportować do szpitala. Mimo to nie udało się go uratować.