Taki wynik to nokaut w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej, która zdobyłaby aż 22 mandaty. - Sam nie spodziewałem się, że będzie to aż tyle - skomentował w wieczorze wyborczym telewizji WTK Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

PiS ma stracić niemal połowę mandatów

Klęska Trzeciej Drogi

To ostatnie ugrupowanie miało według przedwyborczych prognoz wprowadzić kilku radnych. Tymczasem sondaż wskazuje zaledwie jeden mandat. Być może ugrupowaniu zaszkodziła przeszłość części kandydatów. Jedną z "jedynek" Trzeciej Drogi został Adam Szabelski, były asystent posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który do 2018 roku zasiadał w radzie zarządu poznańskich struktur tej partii. W innym okręgu listę otwierał radny Łukasz Kapustka, który dostał się do rady z PiS, ale opuścił szeregi tej partii w trakcie kadencji i dołączył do klubu Wspólny Poznań, był też były radny PiS i klubu byłego prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego Wojciech Wośkowiak. Do mandat radnego walczył też Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz, kiedyś jedyny reprezentant Ligi Polskich Rodzin w radzie miasta.