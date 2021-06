Zmarł 26-latek zaatakowany nożem. "Między braćmi doszło do sprzeczki"

26-letni mężczyzna zmarł po ataku z użyciem noża w miejscowości Kłecko (Wielkopolska). Jedna osoba została zatrzymana w tej sprawie, to prawdopodobnie brat ofiary.

Do ataku z użyciem noża miało dojść w sobotę wieczorem w Kłecku. O zdarzeniu poinformowały lokalne media. Jak ustalił portal moje-gniezno.pl, zmarł 26-letni mężczyzna, który miał kilka ran kłutych. "Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, między braćmi doszło do sprzeczki. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął nóż i zadał drugiemu kilka ciosów nożem" - przekazali dziennikarze portalu. 26-latek miał mieć rany kłute brzucha, klatki piersiowej i ręki. W sprawie została zatrzymana jedna osoba. Według lokalnych mediów to brat zmarłego. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.