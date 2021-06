Siedem ran kłutych, śmierć 26-latka, brat bliźniak z zarzutem zabójstwa

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 26-letniego Mateusza G. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy oskarżają go o to, że w sobotę wieczorem śmiertelnie ranił swojego brata bliźniaka. G. nie przyznaje się do winy.