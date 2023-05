Płonie kurnik pod Gnieznem. "Zagrożone są dwa pozostałe budynki"

czytaj dalej

Niemal 1,5 mln nieodwołanych wizyt lekarskich w zeszłym roku - to plaga wśród pacjentów, którzy się zapisują, nie przychodzą i tego nie odwołują. Oznacza to zmarnowany czas lekarzy i zmarnowana szansa dla tych, którzy czekają w kolejkach na swoją wizytę. Ma temu zaradzić wprowadzenie przez resort zdrowia centralnego systemu e-rejestracji do specjalistów. Materiał magazynu "Polska i Świat".