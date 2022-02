Chciał szybko zarobić, stracił 200 tysięcy złotych

56-latek zgłosił się do komisariatu w Kłecku, bo jak twierdzi, został oszukany. Mężczyzna próbował inwestować w kryptowaluty. Zarejestrował się na stronie internetowej, zainstalował aplikację. W ferworze rozmów z licznymi "doradcami biznesowymi" 56-latek podał im swoje dane do logowania. To wystarczyło, by stracił 200 tysięcy złotych.