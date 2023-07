"Brama" do puszczy otwarta. Z tarasu można podziwiać Wartę

Można już korzystać z kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, która na wysokości Radojewa łączy Poznań i Owińska. To nowe wygodne połączenie do atrakcji na terenie gminy Czerwonak i Puszczy Zielonki. Powstał na niej także punkt widokowy na rzekę i okolicę.

W planach od lat

Cel? Połączyć ze sobą gminę Czerwonak, gminę Suchy Las i miasto Poznań. Takiego połączenia brakowało od lat. Most Lecha, ostatnia na północy przeprawa przez Wartę w Poznaniu znajduje się na wysokości ulicy Bałtyckiej. Od mostu między Biedruskiem a Promnicami, czyli kolejnego, z której mogą skorzystać piesi i rowerzyści, dzieli go 15 kilometrów.

Z centrum Poznania dojechać można do niej wzdłuż Warty. Trasa przez tereny nadwarciańskie na rodzinne wyjazdy może jednak okazać się dużym wyzwaniem. Wygodniejszy może być dojazd drogą rowerową wzdłuż trasy tramwajowej do ulicy Błażeja, a dalej ulicami Boranta, Rubież i Bożywoja do ulicy Nadwarciańskiej, którą biegnie szlak do Biedruska.