Poznań Zderzenie auta z pociągiem w Kiszkowie. Nie żyje kierowca Filip Czekała |

Kiszkowo. Wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca Źródło wideo: KP PSP Gniezno Źródło zdj. gł.: KP PSP Gniezno

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Do wypadku doszło około godz. 13.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim.

- Samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym, który ciągnął za sobą wagony typu cysterna. Było to uderzenie boczne. Pociąg przemieścił ten samochód o około 200 metrów od tego niestrzeżonego przejazdu i dopiero się zatrzymał - mówi brygadier Jarosław Łagutoczkin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Źródło zdjęcia: KP PSP Gniezno

Zginął kierowca

Samochodem osobowym podróżowała jedna osoba, to mężczyzna w wieku 42 lat. - Zginął na miejscu - informuje Łagutoczkin.

Na miejscu zdarzenia pracują: pięć zastępów straży pożarnej, policja oraz przedstawiciele kolei. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.