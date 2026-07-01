Zderzenie auta z pociągiem w Kiszkowie. Nie żyje kierowca
Do wypadku doszło około godz. 13.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim.
- Samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym, który ciągnął za sobą wagony typu cysterna. Było to uderzenie boczne. Pociąg przemieścił ten samochód o około 200 metrów od tego niestrzeżonego przejazdu i dopiero się zatrzymał - mówi brygadier Jarosław Łagutoczkin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Zginął kierowca
Samochodem osobowym podróżowała jedna osoba, to mężczyzna w wieku 42 lat. - Zginął na miejscu - informuje Łagutoczkin.
Na miejscu zdarzenia pracują: pięć zastępów straży pożarnej, policja oraz przedstawiciele kolei. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl