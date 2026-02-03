Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Ostrzeszów w Wielkopolsce

- Zgłoszenie o dziecku wpłynęło we wtorek przed godziną 19. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego - przekazała rzeczniczka komendy policji w Ostrzeszowie asp. sztab. Magdalena Hańdziuk.

Jak podała, jest to chłopiec w wieku "między pięć a siedem miesięcy". Został znaleziony w dobrym stanie. - Wiadomo, że jest zdrowy i dobrze odżywiony, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej - przekazała rzeczniczka.

Hańdziuk podkreśliła, że "był dobrze ubrany co do temperatury panującej na zewnątrz, nie był wyziębiony". Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy szpitala w Ostrzeszowie.

"Okno życia" to miejsce, gdzie matki mogą bezpiecznie i anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko jeśli nie chcą lub nie mogą go wychowywać. Ostrzeszowskie "okno życia" zostało otwarte w 2017 roku jako czwarte w Wielkopolsce. Opiekują się nim Siostry Nazaretanki. Znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej.

