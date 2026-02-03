Logo strona główna
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Okno życia Ostrzeszów
Ostrzeszów w Wielkopolsce
W oknie życia w Ostrzeszowie w Wielkopolsce pozostawiono we wtorek kilkumiesięcznego chłopca. - Został znaleziony w dobrym stanie. Wiadomo, że jest zdrowy i dobrze odżywiony - przekazała lokalna komenda policji.  

- Zgłoszenie o dziecku wpłynęło we wtorek przed godziną 19. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego - przekazała rzeczniczka komendy policji w Ostrzeszowie asp. sztab. Magdalena Hańdziuk.

Jak podała, jest to chłopiec w wieku "między pięć a siedem miesięcy". Został znaleziony w dobrym stanie. - Wiadomo, że jest zdrowy i dobrze odżywiony, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej - przekazała rzeczniczka.

Hańdziuk podkreśliła, że "był dobrze ubrany co do temperatury panującej na zewnątrz, nie był wyziębiony". Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy szpitala w Ostrzeszowie.

"Okno życia" to miejsce, gdzie matki mogą bezpiecznie i anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko jeśli nie chcą lub nie mogą go wychowywać. Ostrzeszowskie "okno życia" zostało otwarte w 2017 roku jako czwarte w Wielkopolsce. Opiekują się nim Siostry Nazaretanki. Znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej.

Źródło: Google Maps
pc

Autorka/Autor: Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps

OKNO ŻYCIAWielkopolskaPolicja
