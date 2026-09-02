Poznań W aucie brata znalazł butelkę, wypił jej zawartość i zmarł Oprac. Michał Malinowski |

Kępno (woj. wielkopolskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek (25 sierpnia) służby otrzymały zgłoszenie o zatruciu mężczyzny w gminie Kępno. Jak ustalili śledczy, mężczyzna znalazł w pożyczonym od brata samochodzie butelkę z płynem. Sądził prawdopodobnie, że to zwykły napój lub sok, i dlatego wypił jej zawartość. Stracił przytomność i zmarł.

Okazało się, że w butelce znajdował się toksyczny fenyloaceton, który jest wykorzystywany w produkcji syntetycznych narkotyków.

- Postępowanie przygotowawcze trwa, więc na ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci trzeba będzie poczekać do przeprowadzenia badań i ekspertyz - powiedział prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Brat mężczyzny aresztowany

38-letni brat mężczyzny został już jednak zatrzymany.

- Prokurator postawił mu zarzuty dotyczące między innymi przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nieumyślnego doprowadzenia do śmierci - dodał prokurator Marcin Kubiak.

Decyzją sądu 38-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.