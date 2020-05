Kępno otworzyło, ale już zamyka przedszkola. Burmistrz tłumaczy dlaczego

Chorych przybywa

Obecnie w powiecie kępińskim zakażonych koronawirusem jest 40 osób. - W ubiegły piątek było to zaledwie 15 osób. 25 osób to mieszkańcy Kępna - podkreśla Piotr Psikus.

- Dyrektorzy przedszkoli samorządowych zwrócili się do mnie z wnioskiem, by jednak przedszkola nie funkcjonowały na terenie gminy (...) Zaakceptowałem zamknięcie tych przedszkoli - poinformował Piotr Psikus.

Przedszkola świeciły pustkami

Jak tłumaczył, decyzja podyktowana jest z jednej strony wzrastającą liczbą zachorowań, z drugiej - frekwencją w przedszkolach. Uczęszczanie swoich dzieci do przedszkoli deklarowało wcześniej około 150 rodziców. W praktyce, w zeszłym tygodniu we wszystkich przedszkolach przebywało średnio około 20 dzieci.

"Nośmy maseczki!"

Burmistrz Kępna zaapelował też do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia. - Jestem zbulwersowany sytuacją, jaka ma miejsce na terenie naszego miasta i gminy. Bardzo wiele osób nie nosi maseczek ochronnych. To są osoby nieodpowiedzialne, które stwarzają zagrożenie dla nas wszystkich. (...) Mój głos kieruje głównie do osób młodych, których mogłem w zeszłym weekend zaobserwować, chodzących z nonszalancją, z kpiną wręcz na twarzy, gdy widzieli osoby noszące maseczki. Zwróciłem paru osobom uwagę. Nie powiem, z jakimi tekstami się spotkałem - powiedział.