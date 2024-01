Bili niemowlę, bo denerwował ich płacz. Rodzice usłyszeli zarzuty

czytaj dalej

"Nie ma lepszej motywacji do powrotu do zdrowia niż sprawienie, by rodzina i przyjaciele poczuli się lepiej" - napisał aktor Jeremy Renner w mediach społecznościowych. Zrobił to dokładnie rok po wypadku, w wyniku którego trafił do szpitala w stanie krytycznym. Dzień wcześniej o minionym roku opowiedział na antenie CNN.