Zażądał pieniędzy, potem dźgnął rowerzystkę nożem. Ostrze zatrzymało się na telefonie

Rowerzystka została zaatakowana we wtorek około godziny 23. Dokładnie do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Ruchu Oporu. To tam nieznany mężczyzna zatrzymał 28-latkę. - Zażądał od kobiety pieniędzy. Na razie nie udzielamy informacji dotyczącej tego, o jaką kwotę chodziło. Gdy 28-latka odmówiła wydania gotówki, napastnik wyciągnął przedmiot przypominający nóż i dźgnął nim kobietę w okolice klatki piersiowej. Na szczęście kobiecie nic się nie stało, bo ostrze zatrzymało się na jej telefonie komórkowym – mówi tvn24.pl Rafał Stramowski, rzecznik policji w Kępnie.