Katastrofa ekologiczna na Odrze. Samorządowcy domagają się dymisji wiceministra i prezesa Wód Polskich

33 prezydentów miast, wójtów i burmistrzów z całej Polski domaga się dymisji wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego i prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy - poinformowała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Jak podkreśliła Polak, dopiero w czwartek w Cigacicach (woj. lubuskie) odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami rządu dotycząca sytuacji na Odrze. - My w Polsce zachodniej już od kilku dni ze zdumieniem obserwujemy bierność rządu. Nikt nie poinformował samorządów nadodrzańskich o wielkim zagrożeniu, wielkiej katastrofie. W Polsce zachodniej mamy do czynienia z największą katastrofą ekologiczną, której nie widzieliśmy od wielu lat - powiedziała Polak.

Śnięta ryba w Odrze w okolicy wsi Cigacice (woj. lubuskie) PAP/Lech Muszyński

Zarzucają brak informacji. Chcą odwołania prezesa Wód Polskich i wiceministra infrastruktury

Podkreśliła, że jak wynika ze słów Przemysława Dacy, Wody Polskie wiedziały o sytuacji od 27 lipca. A mimo to nikt nie ostrzegł mieszkańców. - W Odrze kąpały się dzieci, do Odry wchodziły zwierzęta - podkreśliła.

Dodała, że nikt nie przesłał na czas alertów mieszkańcom. Dopiero w piątek około południa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do Lubuszan sms o treści: "Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze. Nie kąp się w Odrze i nie używaj wody z rzeki. Śledź komunikaty Sanepidu" - na porannym briefingu przygotowywanie tego alertu zapowiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Dlatego samorządowcy domagają się dymisji Dacy, a także odwołania wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego.

Wiceminister Witkowski: cztery lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną

Jak dodała marszałek, wciąż nie wiadomo, czym zatruta została woda, nie są znane wyniki badań wody z pięciu województw. Jedynie z Niemiec trafiają nadchodzą informacje o wykryciu w wodzie rtęci.

Śnięte ryby w Odrze. Mapa rozprzestrzeniania się katastrofy ekologicznej TVN24

- Najbardziej zdumiewające jest to, że w czasie tej konferencji przedstawiciele rządu chcieli obarczyć winą za swoją bierność i nieudolność samorządowców - powiedziała Polak. I dodała: - Żądamy natychmiastowego wprowadzenia programu ratującego Odrę i ukarania tych, którzy ponoszą za to odpowiedzialność.

Jej zdaniem w kraju nie działa system przewidywania katastrof ekologicznych. - Przecież ta katastrofa zaczęła się w Oławie, ponad dwa tygodnie temu. Do dzisiaj nie mamy żadnych wyników badań wody. Prosiłam przed chwilą na spotkaniu policję o zabezpieczenie próbek, zabezpieczenie dowodów, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle tych dowodów nie ma - powiedziała. Przekazała też, że zarząd województwa lubuskiego podjął uchwałę i skierował wniosek do rządu o pilne i natychmiastowe wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, po to, by jednostki państwowe wyposażyć w niezbędne narzędzia i możliwości w celu ratowania Odry.

"Słyszymy od przedstawicieli władz, że nic się nie stało"

Wadim Tyszkiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej, wcześniej prezydent - leżącej nad Odrą - Nowej Soli, zauważył, że rządzący mieli dwa tygodnie "żeby się przygotować do tego dramatu, który nadszedł". - Fakty są takie, że zwierzęta padają, a słyszymy od przedstawicieli władz, że nic się nie stało, a jeśli się stało, to winni są samorządowcy - mówił. Jak dodał, ma nadzieję, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności "i to srogiej". - Nie tylko ci, którzy doprowadzili do zanieczyszczenia Odry, ale także ci, którzy zaniechali działań - powiedział.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego: nie zbliżajcie się do rzeki Odry!

Zdaniem Marka Cebuli, burmistrza Krosna Odrzańskiego, to, co widzimy na Odrze to tak naprawdę "milczące umieranie rzeki". - Zniknęły znad niej zwierzęta, zniknęły ptaki, zniknęły zwierzęta żyjące w wodzie. (…) Na pewno każda instytucja, która ma zrzut czegokolwiek do rzeki Odry musi mieć pozwolenie wodno-prawne, zapytajmy się kto podpisał takie pozwolenie dla zakładów pracy, które wypuszczają ścieki do rzeki Odry. (…) Te zezwolenia od kilku lat wydają Wody Polskie - stwierdził.

Dodał, że chciałby, by "z całą stanowczością byli ścigani ci, którzy doprowadzili do tej sytuacji w rzece Odrze", ale też "żebyśmy się też cofnęli do tych pozwoleń, które uzyskali i za które są odpowiedzialne instytucje państwa".

Burmistrz Krosna Odrzańskiego: Trzymajcie się z daleka od rzeki Odry! TVN24

- Zostaliśmy pozostawieni sami sobie jako samorządowcy. Zaczęliśmy działać - powiedział. Jak dodał, na spotkaniu sztabu kryzysowego usłyszał, że "to co widzimy martwego w rzece, to tylko mały procent". - Za chwilę możemy mieć zakażenie biologiczne - podkreślił.

Jak mówił, jako samorządowcy starają się dotrzeć do mieszkańców z informacjami wszelkimi możliwymi kanałami. - W gminie Krosno Odrzańskie przygotowaliśmy komunikat, który został przekazany już do proboszczów parafii, do ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich. Wszyscy dziś dystrybuują informację: nie zbliżajcie się do rzeki Odry - powiedział Cebula.

Kolejne tony martwych ryb są wyławiane z Odry TVN24

