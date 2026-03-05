Struś Zenek. Za jego śmierć przed sądem odpowiadał Łukasz Sz.

Fijo został skatowany tak, że już nigdy nie stanie na tylnych łapach. Jednak przeżył i znalazł kochający dom.

Takiego szczęścia nie miała Misia. Miała tylko pięć miesięcy, kiedy Adam B. rzucił się na nią w amoku. Był zazdrosny o czułość, z jaką traktowała ją jego partnerka. Poza tym denerwowało go to, że jako szczeniak dopiero uczyła się załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na zewnątrz.

Albo suczka Alfa, której ciało znaleziono w stawie w Kołobrzegu. Do szyi miała przywiązaną ciężką rurę. Jak mówił oskarżony podczas jednej z rozpraw, kiedy przywiązywał ją Alfie do szyi, była spokojna.

W końcu struś Zenek z Traperskiej Osady pod Poznaniem. Skatowany ptak konał dwa dni.

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najwyższe wyroki za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce?

Jakie są największe luki w polskim prawie dotyczącym ochrony zwierząt?

Co proponują eksperci i organizacje prozwierzęce, by skuteczniej chronić zwierzęta?

Czy wszystkie gatunki zwierząt są równo chronione przez polskie prawo?

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, a za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem - do pięciu lat. Oskarżeni o krzywdę zwierząt trafili do więzienia, żaden z nich nie usłyszał jednak najwyższego wymiaru kary.

Oprawca Fijo został skazany na półtora roku więzienia.

Oprawca Misi usłyszał wyrok dwóch lat i czterech miesięcy bezwzględnego więzienia.

Oprawca Alfy trafił za kratki na półtora roku.

Oprawca Zenka został niedawno skazany na karę łączną siedmiu lat pozbawienia wolności, ale za skatowanie strusia dostał cztery lata.

Wyrok Łukasza Sz. nie jest jednak najwyższym, jaki zapadł w Polsce za znęcanie się nad zwierzętami. Najsurowszą karę do tej pory usłyszał ten, który wyrządził krzywdę psu Nero.