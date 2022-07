3,6 promila alkoholu w organizmie nie zniechęciło go do kierowania ciągnikiem

czytaj dalej

Nieogłaszanie naboru kandydatów, nieprzeprowadzanie głosowań to coś, co można by określić mianem deliktu - powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Dodał, że ma "duże zastrzeżenia" do obecnej sytuacji, gdy RPP obraduje w niepełnym składzie.