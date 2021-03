Po kłótni z sąsiadami podpalił swój dom i uciekł do puszczy. Trafi do więzienia, ale nie za usiłowanie zabójstwa

We wrześniu 2019 roku Jacek D. w czasie sprzeczki z sąsiadami w miejscowości Kaplin podpalił dom, w którym w mieszkał ze swoją rodziną w Kaplinie (woj. wielkopolskie). Ogień mógł zagrozić innym domom. Pożar ugaszono, nikomu nic się nie stało. Jacek D. tuż przed przyjazdem policji zbiegł do pobliskiego lasu. Ten znał jak własną kieszeń - jest drwalem.

Dzień po dniu przeczesywali las

60-latek nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale nie były one zbieżne z tym, co ustalili śledczy. W sprawie powołano m.in. biegłych z zakresu pożarnictwa. Ci mieli ocenić, czy ogień mógł się rozprzestrzenić z jednej części domu do drugiej, w której mieszkała inna rodzina. - Trzeba ustalić, czy tym osobom zagrażało niebezpieczeństwo. W zależności od opinii biegłego prokurator prowadzący będzie podejmował dalsze decyzje o ewentualnych kolejnych zarzutach - tłumaczył Smętkowski.