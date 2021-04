179 kilometrów na godzinę na liczniku, bez prawa jazdy, za to z dzieckiem na przednim fotelu

Policjanci z grupy Speed zatrzymali 28-latka, który na drodze z ograniczeniem do 50 kilometrów na godzinę pędził 179 kilometrów na godzinę. Do zatrzymania kierowcy na drodze wojewódzkiej nr 132, łączącej Gorzów z przygranicznym Kostrzynem nad Odrą. 28-latek poruszał się fordem mustangiem. - Zbyt szybka jazda to nie jedyne przewinienie kierującego. Nie ma on bowiem uprawnień do kierowania, auto nie jest dopuszczone do ruchu i ma pękniętą przednią szybę – poinformował w piątek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.