Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Zatrzymania i zarzuty

22-latek został zwabiony do jednego z mieszkań w centrum Kalisza. Pretekstem miała być impreza sylwestrowa. O zdarzeniu pierwszy poinformował portal kalisz24.info.pl.

- Sprawcy zatrzymali go w tym mieszkaniu na kilka godzin. Znęcali się nad nim, między innymi bili go i grozili mu nożem. 22-latkowi ostatecznie udało się opuścić to mieszkanie i poinformować o wszystkim policję - powiedziała nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

2 stycznia funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy dwie osoby: 26-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę. Wiadomo, że oboje usłyszeli już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem oraz groźbami karalnymi. Grozi za to kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

- W sobotę w nocy została zatrzymana trzecia osoba. To 25-latka i z nią dopiero zostaną przeprowadzone czynności - dodała rzeczniczka.

"Sprawa jest rozwojowa"

Na razie policja nie zdradza motywu sprawców. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła już śledztwo, które będzie szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności. - Sprawa jest rozwojowa. Przesłuchiwani będą kolejni świadkowie - powiedziała Jaworska-Wojnicz.

Niewykluczone są też następne zatrzymania.

Poszkodowany 22-latek nie wymaga hospitalizacji.

