Poznań

Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Trzecia osoba zatrzymana

Policja (zdj. ilustracyjne)
Kalisz (Wielkopolska)
Źródło: Google Earth
Zarzuty i areszt dla dwóch kobiet i mężczyzny podejrzanych w sprawie pozbawienia wolności 22-latka. Mężczyznę zwabiono do jednego z mieszkań w Kaliszu. Sprawcy mieli znęcać się nad nim przez kilka godzin. Gdy 22-latek zdołał uciec, powiadomił policję.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi postępowanie w sprawie 22-latka, który został zwabiony do jednego z mieszkań w centrum miasta. Pretekstem miała być impreza sylwestrowa.

- Sprawcy zatrzymali go w tym mieszkaniu na kilka godzin. Znęcali się nad nim, między innymi bili go i grozili mu nożem. 22-latkowi ostatecznie udało się opuścić to mieszkanie i poinformować o wszystkim policję - powiedziała nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

W tej sprawie zatrzymano najpierw dwie osoby, a później jeszcze trzecią. Są to 26-letnia kobieta, 28-letni mężczyzna i 20-latka. - Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Natężenie i skala przemocy skutkowała przyjęciem przez prokuratora właśnie takiej kwalifikacji zagrożonej karą więzienia do 25 lat - poinformował Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

"Sprawa jest rozwojowa"

Na razie policja nie zdradza motywu sprawców. - Sprawa jest rozwojowa - powiedziała Jaworska-Wojnicz. Niewykluczone są też następne zatrzymania.

Poszkodowany 22-latek nie wymagał hospitalizacji.

O zdarzeniu pierwszy poinformował portal kalisz24.info.pl.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

