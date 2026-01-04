Kalisz (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi postępowanie w sprawie 22-latka, który został zwabiony do jednego z mieszkań w centrum miasta. Pretekstem miała być impreza sylwestrowa.

- Sprawcy zatrzymali go w tym mieszkaniu na kilka godzin. Znęcali się nad nim, między innymi bili go i grozili mu nożem. 22-latkowi ostatecznie udało się opuścić to mieszkanie i poinformować o wszystkim policję - powiedziała nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

W tej sprawie zatrzymano najpierw dwie osoby, a później jeszcze trzecią. Są to 26-letnia kobieta, 28-letni mężczyzna i 20-latka. - Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Natężenie i skala przemocy skutkowała przyjęciem przez prokuratora właśnie takiej kwalifikacji zagrożonej karą więzienia do 25 lat - poinformował Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Kolejne zatrzymania

W sobotę (10 stycznia) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim poinformował o zatrzymaniu kolejnych dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

W sumie w sprawie zatrzymano pięć osób. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu. Cztery osoby - dwie kobiety i dwóch mężczyzn - zostały tymczasowo aresztowane, wobec jednej podejrzanej stosowany jest policyjny dozór.

"Sprawa jest rozwojowa"

Na razie policja nie zdradza motywu sprawców. - Sprawa jest rozwojowa - powiedziała Jaworska-Wojnicz. Niewykluczone są też następne zatrzymania.

Poszkodowany 22-latek nie wymagał hospitalizacji.

O zdarzeniu pierwszy poinformował portal kalisz24.info.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD