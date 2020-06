"Chcemy zmniejszyć kolejki i zwiększyć bezpieczeństwo". Urzędowy paczkomat

Statystycznie urząd jest w stanie dziennie obsłużyć nawet 200 osób. Pomysł, by wykorzystać do tego celu również paczkomat, pojawił się podczas epidemii. Czy mieszkańcy będą chcieli skorzystać z nowego rozwiązania? To się okaże. - O odbiorze dokumentów petenci będą informowani za pośrednictwem aplikacji. Będą też mieć określony czas na odbiór. Jeśli go przekroczą, korespondencja wróci do właściwej komórki w urzędzie - dodaje Zakrzewski.