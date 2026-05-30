Zderzenie motocykla z autem, jedna osoba nie żyje
Przed godziną 12 na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu zderzył się motocykl marki Yamaha z pojazdem osobowym marki Peugeot.
- 48-letni motocyklista w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, tam zmarł - informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
33-letni kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Policjanci cały czas pracują na miejscu, ulica Wrocławska jest zamknięta.
Źródło: tvn24.pl