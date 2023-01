Kierowca autobusu chciał pomóc mężczyźnie. Został pobity. Sprawcy zatrzymani

czytaj dalej

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski odwiedził w poniedziałek plac budowy Centrum Onkologii i Psychiatrii w Centrum Zdrowia Dziecka. - To wyjątkowe i bardzo ludzkie. To wspólna walka o dobro dzieci, dla których zrobię wszystko, co w mojej mocy - powiedział ambasador.