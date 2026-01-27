Założyli 17 firm, są oskarżeni o wyłudzenie 10 milionów

Akt oskarżenia trafił do sądu w Kaliszu Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według ustaleń śledczych oskarżeni w latach 2017-2023 stworzyli rozbudowany i precyzyjnie zaplanowany mechanizm przestępczy. Działali w całym kraju. Doprowadzili pokrzywdzone firmy transportowe do strat przekraczających 10 milionów złotych.

17 spółek, które szybko znikały

- Przestępczy proceder opierał się na wykorzystywaniu fałszywych podmiotów gospodarczych. Łącznie celowo założono 17 sztucznych spółek - powiedział Maciej Meler rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Spółki te rejestrowały się na popularnych platformach transportowych, gdzie nawiązywały współpracę z legalnie działającymi firmami. Podwykonawcom zlecały wykonanie przewozów, po których realizacji odbierali pełne wynagrodzenie od zleceniodawców, ale firmom, które faktycznie wykonały usługę już nie płacili. Każda ze spółek działała przez kilka miesięcy, po czym była sprzedawana, co miało utrudnić analizę dokumentacji księgowej i uniknąć odpowiedzialności karnej i cywilnej.

1500 zarzutów

W czasie śledztwa funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału w Kaliszu przeszukali kilkudziesiąt lokalizacji. Zabezpieczyli dowody, które pozwoliły im na przedstawienie 28 osobom w sumie 1500 zarzutów. Ośmiu oskarżonych przebywa w areszcie. W sprawie, na poczet obowiązku naprawiania szkody i przyszłych kar, prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości blisko sześciu milionów złotych. Dokonał wpisów przymusowych hipotek na należących do oskarżonych nieruchomościach, w tym wilii z basenem i nadmorskiego pensjonatu. Oskarżonym grozi kara od roku do 15 lat więzienia. Prokurator Meler podkreślił, że tego rodzaju przestępczość wywołuje poważne konsekwencje dla całej gospodarki i negatywnie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo całego sektora transportowego. - Uczciwie działające przedsiębiorstwa transportowe tracą płynność finansową i zaufanie rynku, co może prowadzić do ich upadłości, a Skarb Państwa ponosi straty z tytułu nieuiszczonych podatków i składek - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD