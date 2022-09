Wbił nóż w plecy mężczyźnie, który odśnieżał chodnik. Sąd skazał go na 15 lat więzienia

Kaliski sąd okręgowy ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa na dworcu autobusowym sprzed pięciu lat. Ofiarą był 59-latek, który odśnieżał chodnik. Adrian Sz. zaszedł go od tyłu i wbił mu nóż w plecy. Za zabójstwo został skazany na 15 lat więzienia. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Jak podaje portal Kalisz24 Info, we wtorek Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Adriana Sz. na 15 lat pozbawiania wolności za zabójstwo z 2017 roku.

To znacznie niższy wyrok niż pierwotnie ogłosił kaliski sąd. W 2019 roku mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.

W efekcie sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Wtorkowy wyrok nie jest prawomocny.

Zatrzymany tuż po zdarzeniu. Twierdził, że "słyszał głosy"

Dramat rozegrał się 15 stycznia 2017 roku na kaliskim dworcu PKS. 59-latek odśnieżał chodnik. Około godz. 11.30 podszedł do niego 26-latek i zadał mu co najmniej dwa ciosy nożem w okolice szyi i pleców.

Ofiara napastnika została przetransportowana do szpitala. Tam lekarze starali się uratować jej życie. - Trzykrotnie próbowaliśmy go reanimować. Nieskutecznie - mówił Paweł Gawroński, rzecznik szpitala w Kaliszu.

Adriana Sz. zatrzymano na miejscu zbrodni. Nie stawiał oporu. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Stwierdził natomiast, że tego dnia, zanim zaatakował 59-letniego mężczyznę, na dworcu PKS "słyszał głosy". Wyjaśnił, że tego dnia spacerował po Kaliszu z myślą, aby kogoś zabić.

Prokuratura: chodził po mieście i szukał ofiary. Biegli: był poczytalny

Pierwotnie skazano go na 25 lat więzienia

W sądzie I instancji oskarżony powiedział, że zdarzenia nie pamięta i żałuje tego, co się stało.

Jednym ze świadków w procesie była matka oskarżonego. Zeznała, że zauważyła u syna oznaki problemów na tle psychicznym. Powiedziała, że syn skarżył się, że słyszy głosy i bał się ich. Mówiła, że znikał z domu na kilka godzin i nie pamiętał, co w tym czasie robił. Jej zdaniem "zaczął zachowywać się w sposób nienormalny". - Mówił, że będzie uczył się hebrajskiego, zapalał świeczki w domu - zeznawała. Oświadczyła, że na skutek jej próśb syn poszedł do lekarza, a ten stwierdził, że ma depresję i dał skierowanie do szpitala. Tam ordynator miał odmówić hospitalizacji.