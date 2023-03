Twierdził, że sam się nadział na nóż. Zmarł w szpitalu trzy dni później. Sąd skazał dwóch 18-latków

Pokrzywdzony zmieniał wersje

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia ubiegłego roku w jednym z mieszkań przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Tego dnia na placu zabaw spotkało się czworo znajomych – oskarżeni i dwie dziewczyny. Tam spożywali alkohol. Po jakimś czasie jedna z nich postanowiła wrócić do domu, w którym mieszkała z zamordowanym 25-latkiem. Jej koleżanka podjęła decyzję o odprowadzeniu jej ze względu na opinię, że partner jest agresywny. Kiedy dziewczyna nie wracała, Jakub N. poszedł sprawdzić, co się stało. Na miejscu dowiedział się od jednej z nich, że zostały pobite przez 25-latka.

Policja nie dała mu wiary

Trzy dni później 25-latek zmarł w kaliskim szpitalu. Jak się okazało, cios nożem w okolice serca uszkodził żołądek i wątrobę, co powodowało wykrwawienie się i doprowadzenie do wstrząsu.

Ojciec ofiary wybaczył 18-latkowi

Podczas przewodu sądowego oskarżony o zabójstwo Mikołaj R. dwukrotnie przepraszał ojca zmarłego. Ten przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest "skłonny wybaczyć, bo jemu też kiedyś wybaczono". 18-latek przyznawał się do winy, ale twierdził, że nie zamierzał zabić, a jedynie wyrządzić krzywdę. Cała postawa oskarżonego podczas procesu – zdaniem sądu - to było poszukiwanie usprawiedliwień dla swojego zachowania. Jak zauważyła sędzia, oskarżony zatopił w całości nóż w ciele pokrzywdzonego. Rana wynosiła 13 cm głębokości, a ostrze noża miało 14 cm długości.

Sąd nie miał także wątpliwości co do zachowania drugiego oskarżonego, który nie udzielił pomocy, choć taki obowiązek na nim spoczywał. - Oskarżony przyznał, że widział wcześniej u oskarżonego Mikołaja R. nóż. Widział, że tego noża użył. Widział, że pokrzywdzony krwawi i nie było to krwawienie, które ograniczało się do niewielkiego wycieku krwi na ciało pokrzywdzonego. Krew kapała na tyle, że zabrudziła powierzchnię, po której przemieszczał się pokrzywdzony – powiedziała sędzia. Dodała, że nie pomógł, choć widział, że pokrzywdzony dostał cios w okolice serca.