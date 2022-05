Wyrok w sprawie "karuzeli VAT-owskiej". Wśród skazanych Marcelina Zawadzka, była Miss Polonia

Była miss oskarżona m.in. o pranie brudnych pieniędzy

Jako jedyna nie usłyszała zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucono jej oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy. Marcelina Zawadzka przyznała się do pierwszych dwóch. Za ten czyn groziło jej do ośmiu lat więzienia.

Obrońcy: Marcelina Zawadzka "padła ofiarą nieuczciwego kontrahenta"

Obrońcy Zawadzkiej w przesłanym w środę Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu poinformowali, że nie zgadzają się z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu. "Pani Marcelina Zawadzka nigdy nie miała nic wspólnego ze zdarzeniami polegającymi na praniu brudnych pieniędzy. Nigdy też nie odniosła kosztem Skarbu Państwa jakichkolwiek korzyści z tytułu niepłacenia podatków" - poinformowali adwokaci Maciej Zaborowski i Daniel Pękala. Ich zdaniem zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że Zawadzka nie dokonała świadomie jakichkolwiek czynności, które byłyby sprzeczne z prawem. "Wręcz przeciwnie padła ofiarą nieuczciwego kontrahenta, który nie dotrzymał umówionych warunków transakcji, a następnie nierzetelnych działań biura księgowego, które wcześniej tego kontrahenta poleciło, a następnie doprowadziło do nieprawidłowości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym" - oświadczyli. Jak przekazali, z tego względu będą dążyli do uniewinnienia Marceliny Zawadzkiej od wszystkich zarzuconych jej czynów i złożą odwołanie od wyroku. "W okolicznościach przedmiotowej sprawy, nawet pomimo symbolicznego wymiaru kary, pozostaje dla pani Marceliny Zawadzkiej niezwykle krzywdzący" - podkreślili. Pozostali oskarżeni usłyszeli wyroki od 15 miesięcy do ośmiu lat więzienia, przepadek mienia do 100 tysięcy złotych i kary grzywny sięgające 80 tysięcy złotych. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że kary nie różnią się od zawnioskowanych przez prokuraturę. Wyrok nie jest prawomocny.