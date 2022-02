Były ksiądz i zakonnica skazani za znęcanie się nad dziećmi. Bili, przywiązywali do krzeseł, grozili

Obecnie 55-letni Jan G. i jego 50-letnia żona Agata G. w 2015 r. zostali skazani za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad czworgiem dzieci w wieku od sześciu do 12 lat, dla których byli rodziną zastępczą. Ze względu na błędy formalne sprawa wróciła do rozpatrzenia. W 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ponownie wydał wyrok skazujący. Małżonkowie złożyli jednak apelację.

Dziecko poskarżyło się nauczycielce, że w domu bite jest młotkiem

Ustalenia śledczych: bili po głowie tłuczkiem do mięsa, głodzili, przywiązywali do krzesła

W trakcie śledztwa ustalono, że Jan G. wspólnie z żoną bili dzieci po głowie tłuczkiem do mięsa, zmuszali do klęczenia w kącie przez wiele godzin z podniesionymi rękami, głodzili, przywiązywali do krzesła, krępowali w nocy rajstopami, żeby nie mogły się ruszać, poniżali, grozili wywiezieniem i porzuceniem w lesie. Przed założeniem rodziny Jan G. był księdzem, a jego żona zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, skąd odeszła przed złożeniem ślubów. Pomysł na założenie rodziny zastępczej wziął się stąd, że Agata G. sama wychowywała się w domu adopcyjnym, prowadzonym przez jej mamę. Na początku oskarżeni opiekowali się rodzeństwem: czteroletnią dziewczynką i 11-letnim chłopcem. Po jakimś czasie zawiadomili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, że chłopiec molestuje siostrę. 11-latek trafił do szpitala psychiatrycznego. Tam stwierdzono, że cierpi na zaburzenia psychiczne, jednak do molestowania nie dochodziło. Kiedy dziewczynka miała siedem lat małżonkowie dostali pod opiekę rodzeństwo - niepełnosprawnych chłopców w wieku czterech i sześciu lat oraz ośmiomiesięczną dziewczynkę. Za opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymywali znacznie wyższe uposażenie, po kilka tysięcy złotych na dziecko.