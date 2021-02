Włamanie do jubilera. Złodzieje wycięli dziurę w dachu galerii handlowej

Policjanci z Kalisza (województwo wielkopolskie) wyjaśniają, jak doszło do włamania i kradzieży w jednym ze sklepów jubilerskich. Wiadomo, że do środka sprawcy weszli przez wyciętą w dachu galerii handlowej dziurę. Nie wiadomo, jakiej wartości był skradziony przez nich łup.

Do włamania doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policjanci informację o sprawie otrzymali w niedzielny poranek. - Wpłynęło do nas zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednej z kaliskich galerii handlowych. Na miejscu okazało się, że sprawcy weszli do środka sklepu jubilerskiego, skąd skradli biżuterię - informuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>