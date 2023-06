W centrum Kalisza stanęła czterometrowa palma. "Bije warszawską, bo jest żywa"

Internauci: "wygląda jak fatamorgana na betonowej pustyni"

Jeden z kaliszan zaapelował do komentujących: "Kaliszanie nic nie potrafią docenić, co powstaje w tym mieście. Wielki hotel Hilton? A po co to? Uniwersytet Kaliski? A po co to? Palma? A po co? Ogarnijcie się!" – napisał.