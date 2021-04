Pijany kierowca wjechał w rodzinę, zginął 14-letni Mateusz. Biegli o alkoholu, kokainie i prędkości

14-letni Mateusz zginął, a jego bliscy odnieśli poważne obrażenia. Prokuratura ma nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w Nowy Rok. Według biegłych kierowca miał we krwi 2,5 promila alkoholu, były też ślady kokainy. Ustalono też prędkość, z jaką jechał. W odstępie pięciu sekund poprzedzających zdarzenie, wynosiła - według biegłych - 163 kilometrów na godzinę, a w chwili uderzenia 76 kilometrów na godzinę.

14-letni Mateusz zmarł w szpitalu, kilka godzin po tym, jak w samochód, którym jechał z rodzicami i starszym bratem wjechał pijany kierowca. Do wypadku doszło 1 stycznia w Kaliszu na ul. Piłsudskiego. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący bmw zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidłowo jadącego volkswagena golfa. Co nowego ustalono w tej sprawie?

42-letni podejrzany to znany w Kaliszu biznesmen. Mężczyzna prowadził ośrodek szkolenia kierowców. Tuż po wypadku usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jak podawała wówczas prokuratura, 42-latek przyznał się tylko do pierwszego zarzutu, drugi zakwestionował.

Czy teraz po uzyskaniu nowych informacji, prokuratura rozszerzy podejrzanemu zarzuty? - Zbyt wcześnie, by o tym mówić. Pełne opinie w tej sprawie jeszcze spływają do prokuratury. Mogę powiedzieć, że czynności trwają, a postępowanie zmierza ku końcowi, o ile i nie pojawią się jakieś nowe wnioski dowodowe ze strony obrony - dodaje Meler.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu grozi do 12 lat więzienia. - Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 250 tysięcy złotych na nieruchomości stanowiącej współwłasność podejrzanego - poinformował rzecznik prokuratury.

Kilka dni po tragicznym wypadku, reporter TVN24 dotarł do znajomych rodziny biznesmena. Jego rozmówcy chcieli zachować anonimowość. - Mógłbym długo gadać, że to fajny facet. Dla którego najważniejszy na świecie jest jego syn, oczko w głowie. Mógłbym przypominać, że wielokrotnie angażował się charytatywnie. Mógłbym, ale wszystko to - zdaję sobie z tego sprawę - nie ma żadnego znaczenia w obliczu tego, co stało się w Nowy Rok – powiedziała jedna z osób.