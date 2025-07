Tajemnicza śmierć dwóch młodych mężczyzn. Wiedzą już, co było przyczyną

Podkom, Anna Jaworska -Wojnicz, oficer prasowa KMP w Kaliszu o śmierci dwóch mężczyzn Źródło: KMP w Kaliszu

Wykryta substancja to izotodesnitazen, wykazujący silne działanie przeciwbólowe, w niektórych przypadkach do tysiąc razy większe, niż morfina. - Środek ten może wywoływać euforię, relaksację, uspokojenie, anaglezję, hipotermię, ale także, w zależności od dawki, depresję oddechową i zatrzymanie oddechu – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Alkohol, kryształ i jazda

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 listopada ubiegłego roku podczas zabawy andrzejkowej w powiecie kaliskim. W trakcie spotkania towarzyskiego dwaj mężczyźni w wieku 29 i 32 lat pili alkohol i brali środki odurzające, tzw. kryształ, który przyniósł jeden z nich. Przemieszczali się też samochodem ze znajomymi między okolicznymi miejscowościami. Po imprezie zostali odwiezieni przez znajomych do swoich domów. Młodszy zmarł w sobotę tuż po przywiezieniu go do domu, starszy kilka godzin później - w niedzielę.

Prokuratura wszczęła śledztwo, ciała zmarłych zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, a do sprawy zatrzymano trzy osoby. Prokuratura badała, czy mogły one przyczynić się do tragedii, na przykład poprzez nieudzielenie poszkodowanym pomocy.

- W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, uzyskano kluczowe dla prawidłowego rozstrzygnięcia opinie biegłych sądowych, a także badania próbek krwi pobranej w toku sądowo-lekarskiej sekcji zwłok – powiedział prokurator.

Przyczyną śmierci mężczyzn była niewydolność krążeniowo-oddechowa

Biegli wykazali, że we krwi obu mężczyzn był alkohol. W przypadku jednego 3,9 promila, u drugiego 2,5 promila. Badania toksykologiczne ujawniły obecność środków odurzających. Stwierdzono, że przyczyną śmierci mężczyzn była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Śledztwo zostało umorzone, ponieważ wykluczono udział osób trzecich.

