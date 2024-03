Ustalili, że pobiją bezdomnego. Swoją ofiarę katowali 40 minut, mężczyzna zmarł. Wyrok

Dwaj dwudzietolatkowie, którzy przed dwoma laty śmiertelnie brutalnie pobili bezdomnego mężczyznę, trafią do więzienia na 15 i 13 lat. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł wyrok w sprawie zbrodni, do której doszło w Zacharzewie koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Decyzją sądu, Alan O. został skazany na 15 lat więzienia, natomiast Alan D. na 13 lat. W sądzie obaj oskarżeni nie przyznali się do zarzutu zabójstwa, a jedynie do pobicia pokrzywdzonego. Jeden z nich wyraził skruchę.

"Oskarżeni godzili się ze śmiercią pokrzywdzonego"

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z pustostanów w Zacharzewie k. Ostrowa Wlkp. 18-letni wówczas Alan O. i Alan D. w dniu zdarzenia pili alkohol, jeździli rowerami po mieście, odwiedzali pustostany i kręcili krótkie filmiki, w których pokazywali, jak niszczą znalezione tam przedmioty. W pewnym momencie ustalili, że pobiją też bezdomnego. W tym celu udali się do pustostanów przy ul. Krotoszyńskiej, gdzie zastali 60-latka. Bili pokrzywdzonego przez co najmniej 40 minut. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł.

- Oskarżeni widząc w jakim stanie znajduje się pokrzywdzony musieli niewątpliwie uświadomić sobie iż kontynuowanie agresywnego i niezwykle brutalnego działania doprowadzić może do jego zgonu. nie zaprzestali go jednak, nie wezwali pogotowia lub innych służb. (...) Zostawiając człowieka z tak rozległymi obrażeniami głowy oraz całego ciała, w dość specyficznym, oddalonym miejscu, godzili się w ocenie sądu z jego śmiercią - powiedziała sędzia Anna Zawiślak.

Sąd dostrzega szansę na resocjalizację

Stwierdziła również, że długotrwały pobyt w więzieniu, związany z potencjalnym orzeczeniem kary 25 lat więzienia, o którą wnosił prokurator, taką resocjalizację wyklucza. - Kara 25 lat więzienia jest nazywana karą eliminacyjną, ma doprowadzić do skutecznego odizolowania sprawcy od społeczeństwa. Z uwagi na bardzo młody wiek oskarżonych owo skuteczne odizolowanie nie byłoby skuteczne. Wymierzenie kary 25 lat doprowadziłoby do tego, że oskarżeni opuszczając zakład karny w wieku czterdziestu kilku lat, po spędzeniu większości swojego życia w izolacji, z jednej strony byliby zupełnie nieprzygotowani do funkcjonowania w świecie, który przez ćwierćwiecze stałby się dla nich zupełnie obcy, a jednocześnie byliby do tego zmuszeni. W ocenie sądu czyniłoby to realnym prognozowanie ewentualnego powrotu do przestępstwa i jednocześnie czyniłoby wątpliwym akcentowany przez ustawodawcę element wychowawczy - oświadczyła.