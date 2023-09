Siostra katechetka z zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej uczniów. Jest decyzja kuratorium

Ojciec dzieci: nie pozwalała jeść śniadań w klasie, potrafiła szarpać za ręce

Sprawa ujrzała światło dzienne w połowie listopada 2022 roku, gdy mieszkaniec Kalisza zawiadomił policję o podejrzeniu znęcania się nad jego trzema córkami oraz innymi uczniami z klas od 1 do 4 przez siostrę katechetkę. Do zdarzeń miało dochodzić w jednej z kaliskich szkół podstawowych. Ojciec w rozmowie z PAP opisywał, że znęcanie polegało na tym, że podczas przerw między lekcjami katechetka nie pozwalała dzieciom jeść w klasie śniadań ani korzystać z toalety. Powiedział też, że siostra zakonna mówiła, że jak rodzice będą pili alkohol, to przyjedzie po nich policja, nawiedzi ich szatan i pójdą do piekła, a dzieci trafią wtedy do domu dziecka. - Potrafiła też szarpać uczniów za ręce, czy ubrania - twierdził mężczyzna. Ojciec dziewczynek powiedział, że rodzice poszli ze skargą do dyrekcji szkoły. O sprawie zawiadomił też policję, która wszczęła dochodzenie z oskarżenia prywatnego w kierunku znęcania się psychicznego i fizycznego.