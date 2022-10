Przyjechał do Polski do pracy. Kazali mu żebrać przed marketami

Sąd aresztował na trzy miesiące troje obywateli Mołdawii, którym postawiono zarzut handlu ludźmi. Według śledczych mieli oni od kilku miesięcy zmuszać niepełnosprawnego do żebrania przed marketami. - Pod stałym nadzorem podejrzanych był przewożony pod markety, podczas transportu miał zasłonięte oczy, żeby nie mógł zidentyfikować drogi przejazdu i miejsca przetrzymywania go - informują śledczy z Kalisza.

- Już na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony to 50-letni obywatel Łotwy. Z jego relacji wynikało, że przebywa na terenie Polski od kilku miesięcy i jest zmuszany do żebrania przed różnymi marketami. Wszystkie pieniądze, przekazywał 49-letniemu obywatelowi Mołdawii, który przywiózł go na teren naszego kraju i zmuszał do żebractwa - informuje Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.