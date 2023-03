Został oblany kwasem na ulicy, nie widzi na jedno oko, stracił ucho. Dwóch oskarżonych przed sądem

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Kaliszu na ławie oskarżonych zasiedli dwaj mężczyźni w wieku 24 i 62 lat. Pierwszy Gracjan I. miał dopuścić się przestępstwa na zlecenie starszego, prywatnie szwagra pokrzywdzonego. Został oskarżony o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara więzienia od trzech do 15 lat. Starszy Zdzisław O. odpowiada za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo i kierowanie gróźb karalnych, co zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Oblany kwasem na ulicy, tuż obok swojej firmy

Do ataku na 49-letniego wówczas mężczyznę doszło 18 stycznia 2022 roku na ul. Chopina w Kaliszu. Kiedy pokrzywdzony wychodził ze swojej firmy, podszedł do niego nieznany mu mężczyzna i wylał na jego twarz 0,7 litra kwasu siarkowego. Na pomoc wybiegli pracownicy. Sprawca uciekł. Po tygodniach poszukiwań policja zatrzymała podejrzanego. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie przebywa do dziś. Podczas przesłuchania powiedział śledczym, że zrobił to, ponieważ słyszał, że pokrzywdzony jest złym człowiekiem. Pokrzywdzony od początku twierdził w rozmowie z PAP, że kwasem oblano go na zlecenie męża siostry, a powodem miał być konflikt rodzinny.