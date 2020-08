Prokuratura nie zajmie się sprawą biskupa Janiaka

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w (...) art. 197 § 3 lub 4 (zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej - przyp. red.), art. 198 (seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby - przyp. red.), art. 200 (obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym - przyp. red.), (...) nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.