Pojechali do płonących nieużytków, znaleźli nieprzytomnego mężczyznę z ranami kłutymi

Strażacy podczas akcji gaśniczej znaleźli nieprzytomnego, rannego mężczyznę. 53-latek trafił do szpitala, a policjanci następnego dnia zatrzymali 35-latka, który mógł mieć związek ze sprawią.

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 19 maja w Kaliszu. Wówczas na terenie nieużytków przy ul. Majkowskiej strażacy podczas akcji gaśniczej znaleźli nieprzytomnego rannego mężczyznę. Okazało się, że to 53-letni bezdomny. Ranny trafił do szpitala, a policjanci następnego dnia zatrzymali 35-latka, który wedle ich ustaleń mógł mieć związek ze sprawią. Nie pomylili się.