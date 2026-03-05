Zastrzelił psa z broni myśliwskiej

Do zdarzenia doszło w powiecie kaliskim Źródło: Google Maps

2 marca policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące postrzelenia psa w jednej z miejscowości pod Kaliszem (Wielkopolska). Jak przekazała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji, właściciel psa wskazał, że usłyszał strzał. Potem zobaczył, jak jego pies biegnie i nagle się przewraca. Nie przeżył.

Do postrzelenia psa przyznał się 40-latek, który znajdował się na sąsiedniej posesji. - Chciał zapłacić właścicielowi zwierzęcia za wyrządzoną szkodę. Ten jednak się nie zgodził na takie rozwiązanie i poinformował policję. Wtedy mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, zabrał martwego psa i wywiózł do lasu. Policjanci go odnaleźli. Biegły po sekcji zwierzęcia określi dokładną przyczynę śmierci - powiedziała nam rzeczniczka kaliskiej policji.

Policjanci zabezpieczyli broń myśliwską, z której miał paść strzał, oraz amunicję. 40-latek miał wymagane pozwolenia.

Usłyszał zarzut

40-latek został zatrzymany i przesłuchany w komendzie. Przedstawiono mu zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Śledztwo dopiero ruszyło. Mężczyzna nie tłumaczył w żaden sposób swojego postępowania. Będziemy wyjaśniać okoliczności całego zdarzenia - dodała podkomisarz Jaworska-Wojnicz.

Wobec 40-latka zastosowano dozór policyjny.

