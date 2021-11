Trzy osoby zatrzymane po wydarzeniach w Kaliszu

Policja: zatrzymani to Wojciech O., Marcin O. i Piotr R.

Do sprawy odniósł się również rzecznik wielkopolskiej policji. "Zatrzymane osoby są tej chwili doprowadzane do prokuratury" - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Na oficjalnym profilu policji na Twitterze, poinformowano, że zatrzymani to Wojciech O., Marcin O. i Piotr R. O ostatnim z mężczyzn było głośno kilka lat temu, gdy we Wrocławiu podpalił kukłę Żyda, za co stanął przed sądem. Został skazany na 10 miesięcy więzienia, ale od wyroku odwołała się wówczas oskarżająca go prokuratura. Karę R. zmniejszono do trzech miesięcy