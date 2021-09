Wjechał w auto z rodziną, zginął 14-latek. Ruszył proces kierowcy

Gdyby żył, Mateusz obchodziłby właśnie 15. urodziny. W kaliskim sądzie ruszył proces 42-letniego współwłaściciela ośrodka nauki jazdy, który mając prawie 2,5 promila alkoholu we krwi i będąc pod wpływem kokainy, uderzył w prawidłowo jadący samochód, którym jechała czteroosobowa rodzina. Wypadku nie przeżyło najmłodsze z dzieci.

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu w piątek ruszył proces 42-letniego sprawcy wypadku, współwłaściciela ośrodka nauki jazdy, w którym zginął 14-latek. Do zdarzenia doszło 1 stycznia na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu . Około godziny 18 bmw zderzyło się czołowo z volkswagenem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z powiatu ostrowskiego.

Proces ruszył w dniu 15. urodzin zmarłego chłopca

Prokuratura: kierujący ponosi całkowitą winę

Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Kaliszu, ze śledztwa wynika, że w odstępie 5 sekund przed zdarzeniem samochód poruszał się z prędkością 163 kilometrów na godzinę, a w chwili zderzenia obu pojazdów wyniosła ona 76 kilometrów na godzinę. Zdaniem biegłego - z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych - kierujący bmw bezpośrednio przed zderzeniem obu pojazdów "wykonywał ruchy kierownicą wskazujące, że stracił panowanie nad pojazdem". Pozwoliło to na wykluczenie pierwotnie podawanej przez kierowcę wersji, że próbował ominąć on hamujący pojazd. - Kierujący ponosi całkowitą winę za spowodowanie wypadku – mówił w maju, gdy akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu, Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kaliszu.