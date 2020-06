Zakażony wójt na spotkaniu 25 samorządowców. Prezydenci Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego na kwarantannie

O tym, że wójt gminy Brzeziny (powiat kaliski) jest zakażony koronawirusem, służby sanitarne dowiedziały się w czwartek po południu. On i inni samorządowcy spotkali się 18 czerwca na zgromadzeniu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wiadomo, że uczestnicy nie zasłaniali podczas spotkania nosa i ust, nie wszyscy zachowywali też bezpieczną odległość.

Prezydent Kalisza z wynikiem negatywnym

25 samorządowców: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci z trzech powiatów: kaliskiego ostrowskiego i pleszewskiego zostali poddani kwarantannie. Wśród nich dwaj kluczowi dla wyborczego weekendu włodarze: - Natychmiast pobraliśmy wymazy od prezydentów Kalisza i Ostrowa, ponieważ te osoby są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów - przekazał dyrektor kaliskiego sanepidu. U prezydenta Kalisza wykonano już test na obecność koronawirusa, dał on wynik negatywny, więc zakończy kwarantannę w sobotę. Wymazy od pozostałych samorządowców są pobierane w piątek. - Dzisiaj do tych wszystkich osób, które są na kwarantannie, przyjeżdżają karetki i pobierają próbki. Te próbki jeszcze dziś zostaną zawiezione do Poznania, tam będą je badały laboratoria. Miejmy nadzieję, że te wyniki będą negatywne - mówi Stodolny.