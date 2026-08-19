Poznań On odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę. Ona za ukrywanie go Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: www.kalisz24.info.pl

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Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia po godzinie 20.30 w miejscowości Oszczeklin (Wielkopolska).

"Kierujący samochodem osobowym Audi A6 potrącił pieszą poruszającą się prawidłową stroną jezdni. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca odjechał, bez udzielenia pomocy poszkodowanej" - poinformowała w komunikacie policja w Kaliszu.

Jemu grozi 20 lat więzienia, jej pięć

Kryminalni ustalili, kto kierował pojazdem i zatrzymali 38-latka, obywatela Ukrainy. Odpowie on za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

38-latek po wypadku się ukrywał Źródło zdjęcia: www.kalisz24.info.pl

Policjanci zatrzymali także kobietę, która miała po wypadku ukrywać 38-latka oraz podejmować działania "mające na celu zatarcie śladów związanych z uszkodzeniami pojazdu". Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Źródło: Google Maps