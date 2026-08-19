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Poznań

On odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę. Ona za ukrywanie go

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38-latek był ukrywany przez kobietę
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: www.kalisz24.info.pl
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38-latek odpowie za śmiertelne potrącenie kobiety i ucieczkę z miejsca wypadku. Poważne problemy ma też osoba, która miała go ukrywać po wypadku i pomagać w zacieraniu śladów.

Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia po godzinie 20.30 w miejscowości Oszczeklin (Wielkopolska).

"Kierujący samochodem osobowym Audi A6 potrącił pieszą poruszającą się prawidłową stroną jezdni. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca odjechał, bez udzielenia pomocy poszkodowanej" - poinformowała w komunikacie policja w Kaliszu.

Jemu grozi 20 lat więzienia, jej pięć

Kryminalni ustalili, kto kierował pojazdem i zatrzymali 38-latka, obywatela Ukrainy. Odpowie on za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

38-latek po wypadku się ukrywał
38-latek po wypadku się ukrywał
Źródło zdjęcia: www.kalisz24.info.pl

Policjanci zatrzymali także kobietę, która miała po wypadku ukrywać 38-latka oraz podejmować działania "mające na celu zatarcie śladów związanych z uszkodzeniami pojazdu". Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KaliszWypadkiDrogi w PolscePolicja
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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