On odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę. Ona za ukrywanie go
Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia po godzinie 20.30 w miejscowości Oszczeklin (Wielkopolska).
"Kierujący samochodem osobowym Audi A6 potrącił pieszą poruszającą się prawidłową stroną jezdni. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca odjechał, bez udzielenia pomocy poszkodowanej" - poinformowała w komunikacie policja w Kaliszu.
Jemu grozi 20 lat więzienia, jej pięć
Kryminalni ustalili, kto kierował pojazdem i zatrzymali 38-latka, obywatela Ukrainy. Odpowie on za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali także kobietę, która miała po wypadku ukrywać 38-latka oraz podejmować działania "mające na celu zatarcie śladów związanych z uszkodzeniami pojazdu". Grozi jej do pięciu lat więzienia.