Martwy mężczyzna znaleziony w mieszkaniu. Były tam też koty. Dwa z nich nie żyły

Trwa atak Hamasu na Izrael. Porywani i wywożeni do Strefy Gazy są cywile. W niedzielę Izraelka opowiedziała stacji CNN, że słyszała przez telefon, jak "terroryści włamują się do domu i porywają jej dzieci". Dzieci w wieku 12 i 16 lat były same, w tak zwanym bezpiecznym pokoju, gdy do mieszkania wdarli się bojownicy.