Poznań Tony przeterminowanego jedzenia z nowymi etykietami Aleksandra Arendt-Czekała |

Policjanci z Kalisza zabezpieczyli kilkanaście ton przeterminowanego jedzenia z przerobionymi datami przydatności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kwangmoozaa/Shutterstock

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Policjanci z Kalisza otrzymali informacje dotyczące fałszowania terminów przydatności produktów do spożycia.

- Pojechali na miejsce i zabezpieczyli artykuły znajdujące się na jednym ze stoisku. Przeszukali też magazyny należące do tej firmy. Łącznie było tam kilkanaście ton produktów spożywczych różnego rodzaju - przekazała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Wśród tych artykułów są m.in. kawy. napoje, majonezy, sosy, sery, ciasta i zupy w proszku. Część z nich miała już przerobione daty przydatności do spożycia, a część była już po terminie ważności.

Poza żywnością policjanci znaleźli też dwie maszyny do druku etykiet dat przydatności do spożycia i numerów partii.

Zmieniali daty przydatności do spożycia

W sprawie zatrzymano 59-latka. - Na giełdach internetowych kupował artykuły spożywcze o upływającym terminie ważności, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych znaków identyfikacyjnych w postaci zalecanych dat przydatności do spożycia, a w ich miejsce nanoszono nowe, podrobione - poinformował Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Produkty te trafiały do sprzedaży na giełdach i bazarach. Według śledczych przeterminowaną żywność sprzedawano nie tylko w Kaliszu, ale i w innych miejscowościach na terenie Polski.

Jak wskazał sanepid, produkty miały terminy do 2024 i 2025 roku. Teraz ta żywność zostanie zutylizowana.

59-latkowi przedstawiono zarzuty

Prokurator przedstawił 59-latkowi zarzuty dotyczące przerabiania terminów przydatności produktów spożywczych. Mężczyzna odpowie również za przestępstwo skarbowe.

Ma już zakaz prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i magazynowaniem żywności. Zastosowano wobec niego również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Grozi mu do trzech lat więzienia.

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