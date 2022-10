Kradzież w kaliskim kościele. Złodziej wyniósł stół ze skarbonką

Ksiądz myślał, że stolik zabrano na piknik

Tym razem jednak kościół pozostał otwarty. Proboszcz przyznaje, że w ciągu dnia zauważył brak stolika, ale był przekonany, że został on wykorzystany na pikniku rodzinnym, który tego dnia odbywał się na terenie parafii. - Dopiero po nim zaczęliśmy go szukać i okazało się, że nigdzie go nie ma - tłumaczy ks. Wita.

Wszystko się nagrało

Jak mówi ksiądz, straty dla parafii nie będą wielkie - do skarbonki wrzucane są drobne ofiary "co łaska". Co więcej, opróżniana jest ona co niedzielę pod koniec dnia i zwykle znajduje się w niej około 80-100 złotych. A jako, że złodziej ukradł go nad ranem, to w środku znajdowała się raczej kwota duża mniejsza.