Starodruki zniknęły z kolegiaty, pracownica muzeum znalazła je na internetowej aukcji

- Przedstawicielka placówki wyjaśniła, że w 2008 r. w parafii został odkryty zbiór starodruków. Księgi zostały przez nią opisane, sfotografowane, skatalogowane i wpisane do ewidencji kościoła. W związku z organizowaną wystawą kobieta, chcąc dowiedzieć się więcej na temat przedmiotowych ksiąg, zaczęła szukać w internecie szczegółowych informacji o nich - informuje asp. sztab. Anna Długosz, rzecznik policji w Jarosławiu.

I to wtedy pracownica muzeum przypadkowo znalazła aukcję internetową antykwariatu w Kaliszu, na której wystawiono na sprzedaż osiem ksiąg, tych, które wcześniej opisywała w zbiorze parafialnym. Okazało się, że tych ksiąg nie ma w zbiorach, zostały skradzione. Wartość zabytków oszacowano na 86,7 tys. zł.

Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Ustalają, kto odpowiada za kradzież starodruków i jak to się stało, że zabytki trafiły do antykwariatu. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.

Zbiór 300 starodruków

W 2008 r. gruntowne prace remontowe prowadzone przy kompleksie kolegiackim doprowadziły do odkrycia zabytkowych ksiąg. Zbiór starodruków stanowi blisko 300 pozycji. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią starodruki powstałe od XVI do XIX wieku włącznie. Odzyskane przez policjantów księgi to dzieła w większości teologiczne, w języku łacińskim. Najstarsza odzyskana księga została wydana w 1609 r. w Lyonie a najmłodsza pochodzi z 1786 r.