Dwuletnia dziewczynka wypadła przez okno na chodnik. "Jest nieprzytomna"

Można odnieść wrażenie, że wy tak naprawdę nie chcecie, żeby była wybudowana nowa infrastruktura transportowa - powiedział podczas sejmowej debaty pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Poseł PiS Marcin Horała, który niegdyś pełnił to stanowisko, pytał między innymi o sens rozbudowy lotniska Chopina oraz o inwestycje kolejowe. Stwierdził, że plany nowej koalicji rządzącej na infrastrukturalne projekty to "kiepski kabaret".