Miał ukrywać przestępstwa seksualne podległych mu księży. Papież przyjął rezygnację biskupa Janiaka

Już wcześniej był odsunięty

W czerwcu Watykan odsunął Janiaka od kierowania diecezją kaliską . Zastąpił go metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś., który w diecezji kaliskiej pełnił rolę administratora sede plena, czyli kierującego diecezją w okresie poważnej, lecz w założeniu tymczasowej, przeszkody w sprawowaniu urzędu przez miejscowego biskupa.

Po tym jak Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, arcybiskup Ryś zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante, czyli do objęcia rządów przez nowego biskupa.

Komunikat w tej sprawie Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała w sobotę w południe. Nuncjatura wyjaśnia, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka odnośnie do oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, obowiązuje go nadal nakaz przebywania poza diecezją.

Zamknięto czasowo seminarium

Poinformowano także o czasowym zamknięciu seminarium duchowego diecezji kaliskiej po zakończonej wizytacji apostolskiej. "Wszyscy alumni wyższego seminarium duchownego w Kaliszu - obecni i przyjęci w przyszłości - swoją formację będą odbywali odtąd w seminarium duchownym w Poznaniu" - czytamy w dokumencie. Powodów zamknięcia seminarium nie podano do wiadomości.

Głośno było o nim po filmie braci Sekielskich

W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. Dokument Sekielskich spotkał się między innymi z reakcją delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. "Nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży" - napisał prymas w oświadczeniu w dniu premiery filmu. Przesłał on także zawiadomienie w sprawie biskupa kaliskiego do nuncjatury.